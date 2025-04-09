Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що ці виробники продемонстрували здатність швидко нарощувати виробництво. Вони мають якісну продукцію, і вже найближчим часом у них можна буде закуповувати дрони.

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Наразі більшість дронів з оптоволоконним керуванням потрапляє на фронт завдяки внескам українців. Державні програми лише починають розгортатися.

Коли Україна матиме достатньо дронів

"Восени, на початку осені, на деяких ділянках фронту ми зможемо досягти паритету з ворогом за кількістю оптоволоконних дронів FPV-камікадзе. Але повною мірою досягти паритету буде складно, тому що в них залишається доступ до китайського ринку", – сказав Юрій Федоренко.

Він додав, що Україна неодноразово надолужувала відставання від противника. Спочатку Росія випереджає, а згодом українські розробники створюють аналоги, які не гірше здатні реагувати на ворожі атаки. До прикладу, росіяни мають безпілотник ZALA Lancet, а українські розробники наприкінці 2024 року презентували схожі дрони RAM-X або "Булава".

Вона вже виконує завдання на лінії бойових дій. Так, це ще не "Ланцет", але вже дуже схожа за характеристиками. Те саме й з оптоволоконними дронами: ворог зараз переважає, але ми здатні нарощувати спроможності. В деяких засобах ми вже випереджаємо ворога,

– сказав Федоренко.

Він згадав і про "Бабу Ягу" – це важкі нічні дрони-бомбери, які виконують низку завдань: мінування, ураження техніки, позицій противника, особового складу, доставлення вантажів до передових позицій. У цій категорії Україна випереджає ворога, адже той досі не створив нічого подібного.

Проте, на жаль, за моїм переконанням, найближчим часом ворог спробує розробити щось подібне, адже ці засоби складно, але можливо відтворити,

– зазначив Федоренко.

Він додав, що дальність польоту дрона з оптоволоконним керуванням залежить від довжини кабелю, змотаного в котушці. Відповідно, така котушка додає ваги. Не для всіх дронів доцільно використовувати оптоволокно.

Для FPV-дронів-камікадзе це максимально виправдано, адже при керуванні через оптоволоконний кабель зникає обмеження радіогоризонту. Військові можуть досягати важкодоступних районів, недосяжних для інших безпілотних систем, а також пролітати через місця, де не проходить сигнал – зокрема в посадках і лісосмугах.