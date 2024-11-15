Новый уровень технологий: боец ВСУ рассказал, как работают дроны-перехватчики

Волонтеры и общественные деятели совместно с военными начали масштабировать производство дронов-перехватчиков. Они действительно помогают противостоять российским оккупантам в аэроразведке.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич в эфире 24 Канала рассказал, что российских разведывательных беспилотников действительно становится меньше. Врагу приходится их гораздо больше производить и покупать.

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Как работают дроны-перехватчики

Военный рассказал, что задачей любого подразделения ударных БпАК, в частности батальона "Ахиллес", является уничтожение российских самолетов-разведчиков, поскольку это "глаза" врага.

Если их нет, тогда все движения украинских защитников на земле остаются незамеченными. После этого прицельно не прилетают КАБы, артиллерия, ударные дроны, такие как "Ланцет", и другое оружие.

По словам Маляревича, технология работает 2 – 3 недели. Затем россияне понимают, что сделали Силы обороны, чтобы их уничтожать. Соответственно ищут методы противодействия.

Уже даже РЭБ на самолеты ставят. Но если его включить, то сам самолет упадет. Соответственно он переходит в режим радиомолчания, просто себе движется, включается РЭБ и "гасит" наш дрон,

– поделился заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Обратим внимание, глава Луганской ОГА Артем Лысогор сообщил, что россияне хотят построить в Луганске полигон, где будут учить молодежь запускать дроны и выполнять поставленные задачи.