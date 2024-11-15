Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич в етері 24 Каналу розповів, що російських розвідувальних безпілотників дійсно стає менше. Ворогу доводиться їх набагато більше виробляти та купувати.

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Як працюють дрони-перехоплювачі

Військовий розповів, що завданням будь-якого підрозділу ударних БпАК, зокрема батальйону "Ахіллес", є знищення російських літаків-розвідників, оскільки це "очі" ворога.

Якщо їх немає, тоді всі рухи українських оборонців на землі залишаються непоміченими. Після цього прицільно не прилітають КАБи, артилерія, ударні дрони, такі як "Ланцет", та інша зброя.

За словами Маляревича, технологія працює 2 – 3 тижні. Потім росіяни розуміють, що зробили Сили оборони, аби їх знищувати. Відповідно шукають методи протидії.

Вже навіть РЕБ на літаки ставлять. Але якщо його включити, то сам літак впаде. Відповідно він переходить у режим радіомовчання, просто собі рухається, включається РЕБ і "гасить" наш дрон,

– поділився заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Звернімо увагу, голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни хочуть побудувати в Луганську полігон, де навчатимуть молодь запускати дрони та виконувати поставлені завдання.