Формируется новая тенденция: генерал-лейтенант в отставке сказал, что переломит ход войны

Украина постепенно переходит к новому этапу войны, где все большую роль играют не только дальнобойные удары, но и системная работа по перехвату вражеских целей. Сразу в нескольких бригадах уже формируют штатные подразделения малой противовоздушной обороны, вооруженные дронами-перехватчиками.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала заявил, что такая тенденция охватывает все Силы обороны Украины. По его словам, именно сочетание новых решений для защиты неба и усиление дальнобойных возможностей может переломить ход войны.

Дроны-перехватчики становятся штатной частью обороны

Потребность в таких подразделениях возросла после постоянных атак российских беспилотников и нагрузки на украинскую ПВО. Теперь в бригадах уже не просто ищут отдельные решения под конкретную угрозу, а формируют команды, которые должны системно перехватывать воздушные цели. Это уже не разовая практика, а направление, которое постепенно закрепляют в войске.

Сейчас актуальны дроны-перехватчики. Здесь обращаю внимание, что это тенденция очень верная,

– подчеркнул Романенко.

Он уточнил, что речь идет именно о штатных подразделениях малой противовоздушной обороны в составе дивизионов. Такие команды получают дроны-перехватчики различных типов и должны прикрывать важные объекты и позиции от воздушных угроз.

Формируется штатное малое ПВО в дивизионах этих бригад,

– пояснил генерал-лейтенант в отставке.

Эту работу уже разворачивают в различных подразделениях, поэтому запрос с мест становится значительно конкретнее.

Продолжается сбор! Бригадам нужны не просто беспилотники, а целые комплексы, расходные дроны для перехвата и средства связи для таких групп. Задонатить можно по этой ссылке.

Дальнобойное оружие и дипстрайки меняют ход войны

Параллельно с усилением защиты неба в Украине растет и другое направление. Если ближние удары работают на линии фронта и помогают военным сдерживать врага непосредственно на поле боя, то удары вглубь России бьют уже по складам, производству, логистике и ощущению безопасности в тылу.

Ближние радиус-страйки важнее для частей, которые выполняют задачи близко на линии соприкосновения. А дипстрайки у нас в основном выполняли за счет дальнобойных дронов различных типов,

– подчеркнул Романенко.

Потенциал надо наращивать не только дронами, но и ракетной составляющей, потому что именно она дает другую дальность, другую силу удара и совсем другой эффект для противника.

К слову! Украинские дроны-перехватчики называют более дешевой альтернативой дорогим ракетам ПВО. Только за 2025 год Украина произвела 100 тысяч таких дронов, а над Киевом они обеспечили более 70% сбитых "Шахедов".

Романенко вспомнил и об украинских разработках, которые уже есть или находятся на разных этапах реализации, в частности "Фламинго", дальнобойный "Нептун" и "Гром-2 Сапсан".

Сейчас важно добавлять, усиливать, наращивать потенциал дронами, ракетами. А еще лучше – ракетным вооружением,

– сказал генерал-лейтенант в отставке.

Россия хорошо видит эту угрозу и пытается охотиться за предприятиями и цехами, где такое оружие может изготавливаться или дорабатываться. Именно поэтому, Украине надо масштабировать тот тип вооружения, который позволяет бить дальше, сильнее и проходить сквозь вражескую противовоздушную и противоракетную оборону.

