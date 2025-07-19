Зеленский анонсировал дополнительные контракты по дронам-перехватчикам и новые санкции

Президент Владимир Зеленский высказался о договоренности с американской стороной по противовоздушной обороне. Он также анонсировал новые санкции.

Глава государства отметил, что сейчас идет процесс синхронизации санкционных ограничений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о санкциях и договоренности с США?

В своем обращении президент рассказал, что сегодня, 19 июля, был доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Политики обсудили синхронизацию санкций.

Зеленский считает, что очень важно, чтобы новый пакет санкций Европейского Союза поддержали также другие европейские страны, которые сейчас не входят в ЕС. Он заверил, что процесс синхронизации санкций будет продолжаться, и не только европейских, в наших юрисдикциях.

Глава государства отметил, что работа продолжается и на американском направлении. По его словам, есть договоренности с президентом США Дональдом Трампом, которые нужно реализовать так быстро, как только это возможно.

Украина настроена на максимальную производительность. Это касается наших договоренностей по противовоздушной обороне, по новому соглашению с Америкой по оружию,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что Киев готов покупать необходимое оружие и экспортировать в Соединенные Штаты технологическое украинское вооружение – прежде всего дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни.

По словам президента, чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам и на следующей неделе ожидается подписание дополнительных контрактов.