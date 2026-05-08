Дроны "перемирия" атаковали Украину: как ПВО отбила ночную атаку

Несмотря на объявление Россией перемирия, Украину в ночь на 8 мая атаковали десятки беспилотников. Но большинство из них удалось сбить силам ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия наносила удары по Украине, для Киева была угроза баллистики: где сейчас воздушная тревога

Как отработали силы ПВО?

Россия со вчерашнего дня атаковала Украину, запустив новые группы ударных дронов, в целом в течение ночи враг использовал 67 беспилотников типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия", были и реактивные.

Воздушные цели запускали из Курска, Орла, Брянска. Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму. Нападение отражали авиация, ПВО, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, несмотря на сбивание большинства беспилотников, произошло попадание не менее 11 ударных беспилотников на 8 локациях, одновременно зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей на еще 7 местах.



Отражение ночной атаки 8 мая 2026 года / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Какие регионы были под ударом раньше?

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали Новобаровский район Харькова. На месте удара вспыхнул пожар. Сообщали о по меньшей мере девяти пострадавших, а также о разрушении гражданской инфраструктуры.

Ранее под ударом оказалась Днепропетровская область. Руководитель ОВА Александр Ганжа сообщил о повреждении 5-этажного дома. На месте произошло возгорание, также разрушения понесли несколько зданий рядом.

На днях россияне попали в детсад в Сумах. В результате этого погибли 2 женщины, в возрасте 48 и 45 лет. Еще 7 человек получили ранения, одну женщину госпитализировали. Пострадавших среди детей не было, поскольку заведение не посещали.