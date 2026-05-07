Известно о пострадавших, их количество и состояние пока уточняют. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке?

Вражеский беспилотник 7 мая попал в Новобаварском районе Харькова. После удара на месте возник пожар, который ликвидируют соответствующие службы.

По уточненной информации, в результате атаки повреждено около 10 частных домов, автомобиль и торговый павильон. Масштабы разрушений уточняются.

Известно, что в результате удара пять человек пострадали. В частности, 70-летняя женщина получила острую реакцию на стресс и получила помощь медиков на месте. К медикам также обратились 60-летний мужчина и 47-летняя женщина. Состояние их здоровья удовлетворительное, пока в госпитализации не нуждаются. Также пострадала 15-летняя девушка. Количество других пострадавших и их состояние пока устанавливаются врачами.

На месте работают спасатели, медики и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки и обследуют поврежденные объекты.

Что известно о последствиях других ударов по Харькову?

Российская армия продолжает массированные удары по украинским городам. Утром 5 мая в Харькове под ударом оказались несколько районов. Городской голова Игорь Терехов подтвердил, что враг атаковал Харьков ударными беспилотниками, в частности Холодногорский район. Впоследствии стало известно о новых взрывах в Основянском районе.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атак пострадала 55-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс, медики оказали ей необходимую помощь. Также зафиксировано еще одного пострадавшего после повторных ударов по городу.

В результате обстрелов в Харькове повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. В некоторых районах продолжается обследование территорий и ликвидация последствий атак.

По данным властей, в направлении Харькова продолжали двигаться ударные дроны, что создавало дополнительную угрозу для города. Накануне, 4 мая, Харьков уже подвергался ударам баллистическими ракетами, что привело к разрушениям жилых и промышленных объектов. Также обстрелам подверглась Мерефа на Харьковщине, где погибли люди.