Відомо про постраждалих, їхню кількість і стан наразі уточнюють. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Ворожий безпілотник 7 травня влучив у Новобаварському районі Харкова. Після удару на місці виникла пожежа, яку ліквідовують відповідні служби.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки пошкоджено близько 10 приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон. Масштаби руйнувань уточнюються.

Відомо, що внаслідок удару двоє постраждалих. Зокрема, 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес й отримала допомогу медиків на місці. Кількість інших постраждалих та їхній стан наразі встановлюються лікарями.

На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об’єкти.