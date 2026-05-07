На записах видно хаос після вибуху, палаючі автомобілі, закривавлені стіни та людей, які намагаються врятувати поранених під загрозою повторних ударів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Якими були перші секунди після удару по Краматорську?

Російська армія 5 травня завдала авіаудару по житлових районах Краматорська на Донеччині. Момент атаки потрапив на бодікамери українських правоохоронців, які перебували поблизу та одразу кинулися на допомогу людям.

На оприлюднених кадрах видно звичайне мирне місто за секунди до удару. Уже за мить лунає потужний вибух, після якого вулиці накриває густий пил, люди кричать, а навколо палають автомобілі та лежать уламки. У поліції зазначили, що ці кадри демонструють "не просто наслідки удару, а весь жах війни".

Авіаудар по місту – це те, від чого ніхто не застрахований, лотерея, в якій береш участь 24/7. Палаючі машини, розбиті вікна, кров на стінах, багато поранених та загиблі,

– наголосили правоохоронці.

Першими на місце трагедії прибули бійці бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції. Разом із ними допомогу людям надавали патрульні Краматорська та Слов'янська, рятувальники, медики та волонтери. Правоохоронці розповіли, що частина поліцейських одразу почала евакуацію поранених, інші проводили поквартирний обхід пошкоджених будинків, аби перевірити, чи не залишилися люди під завалами або у квартирах.

"В одну секунду цивільні, поліцейські, військові, медики – всі стали одним цілим. Поки лунали сирени й навколо ще залишалась небезпека, хтось витягав поранених, хтось надавав першу допомогу на тротуарі, хтось своєю автівкою віз людей у лікарню", – повідомили у поліції.

Що відомо про удар Росії по Краматорську?

Російські війська атакували Краматорськ керованими авіабомбами ввечері 5 травня – фактично напередодні оголошеного Кремлем "перемир'я". Унаслідок удару загинули шестеро людей, ще 12 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через масштаб трагедії 6 травня у Краматорську оголосили День жалоби за загиблими. Після обстрілу в російському інформаційному просторі почали з'являтися заяви пропагандистів, які намагалися виправдати удари по цивільних об'єктах.

Зокрема, російський пропагандист Сергій Карнаухов назвав атаки по Краматорську, Запоріжжю та Мерефі "успішним ураженням цілей", фактично визнавши удари по мирному населенню. Українські правоохоронці наголошують, що атаки Росії на цивільні міста є воєнними злочинами та черговим доказом цілеспрямованого терору проти мирного населення України.

Зауважимо, що фугасні авіабомби є боєприпасами великої потужності, які призначені для ураження укріплень, будівель і людей і здатні спричиняти значні руйнування на великій площі, що робить їх особливо небезпечними.