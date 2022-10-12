За сутки разъяренные российскими ударами украинцы собрали 352 миллиона гривен. Беспилотники, закупленные на эту сумму, могут использоваться для уничтожения очень важных целей. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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Как будут использовать дроны

Он отметил, что сейчас можно только предполагать, как будут применять дроны RAM II UAV, которые скоро перейдут в распоряжение Сил специальных операций. Впрочем, вполне возможно, что они не просто будут уничтожать танки и зенитно-ракетные комплексы. Конечно, будут сообщать и об этом, но, с большой вероятностью, будут бить украинские военные по центрам управления тех же иранских дронов Shahed и другим стратегическим целям, ведь подобная практика уже есть.

По словам эксперта, запрос на покупку как можно большего количества дронов-камикадзе у Стерненко и Притулы возник не просто так и не в день массированной ракетной атаки 10 октября. Этот проект организовали именно потому, что украинские спецназовцы уже начали успешно применять такие "птички" для уничтожения пунктов управления российских БпЛА, командных пунктов, узлов связи и некоторых типов вражеских радиолокаторов.

Что известно о дронах-камикадзе RAM II UAV Это современные беспилотники, созданные на базе украинского БпЛА "Аист-100". Они могут нести бронебойную, термобарическую или осколочно-фугасную боевую часть в зависимости от типа цели.



По словам Сергея Притулы, эти "птички" значительно Это современные беспилотники, созданные на базе украинского БпЛА "Аист-100". Они могут нести бронебойную, термобарическую или осколочно-фугасную боевую часть в зависимости от типа цели.По словам Сергея Притулы, эти "птички" значительно лучше иранских Shahed , которыми активно атакует Россия. Они устойчивы к РЭБ и могут работать по целям, расположенным на расстоянии до 25 – 30 километров от линии фронта.

Сколько дронов получат военные

Киричевский считает, что Украине удастся наладить полный цикл производства дронов RAM II UAV. Он объяснил, что, если не учитывать электронику, сбор этих "птичек" действительно не требует особых усилий.

"Я осторожно предполагаю, что деньги, которые вчера и позавчера собирали Стерненко и Притула на эти дроны-камикадзе, останутся в производственном секторе экономики Украины", – отметил он.

Хотя после того, как украинцы собрали значительно большую сумму, Притула объявил, что на дроны-камикадзе потратят лишь часть средств, Киричевский предположил, что на эти "птички" пойдут все 352 миллиона, поскольку этот вид оружия стал очень актуален. Если его предположение окажется правильным, украинские военные смогут надеяться ориентировочно на 400 RAM II UAV. Точное количество определить затруднительно, ведь конкретной информации о стоимости БпЛА нет.

Заметим! Сергей Притула рассказал 24 каналу, что его фонд будет контрактировать 50 дронов RAM II UAV, то есть 5 комплектов по 10 БпЛА, и 3 наземные станции управления. Производитель будет бесперебойно поставлять их в течение нескольких месяцев. Остальные средства потратят на другие вещи для создания хорошего и яркого "хлопка".

Иван Киричевский о дронах RAM II UAV, на которые собирали Притула и Стерненко: смотрите видео

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