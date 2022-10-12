За добу розлючені російськими ударами українці назбирали аж 352 мільйони гривень. Безпілотники, закуплені на цю суму, можу використовуватися для знищення дуже важливих цілей. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Як використовуватимуть дрони

Він зауважив, що зараз можна лише припускати, як застосовуватимуть дрони RAM II UAV, які скоро перейдуть у розпорядження Сил спеціальних операцій. Утім, цілком можливо, що ними не просто знищуватимуть танки та зенітно-ракетні комплекси. Звісно, повідомлятимуть і про це, але, з великою ймовірністю, битимуть українські військові по центрах управління тих самих іранських дронів Shahed та інших стратегічних цілях, адже подібна практика вже є.

За словами експерта, запит на купівлю якомога більшої кількості дронів-камікадзе у Стерненка і Притули виник не просто так і не в день масованої ракетної атаки 10 жовтня. Цей проєкт організували саме тому, що українські спецпризначенці вже почали успішно застосовувати такі "пташки" для знищення пунктів управління російських БпЛА, командних пунктів, вузлів зв'язку та деяких типів ворожих радіолокаторів.

Що відомо про дрони-камікадзе RAM II UAV Це сучасні безпілотники, створені на базі українського БпЛА "Лелека-100". Вони можуть нести бронебійну, термобаричну або осколково-фугасну бойову частину, залежно від типу цілі.



За словами Сергія Притули, ці "пташки" є значно Це сучасні безпілотники, створені на базі українського БпЛА "Лелека-100". Вони можуть нести бронебійну, термобаричну або осколково-фугасну бойову частину, залежно від типу цілі.За словами Сергія Притули, ці "пташки" є значно кращими за іранські Shahed , якими активно атакує Росія. Вони є стійкими до РЕБ та можуть працювати по цілях, розташованих на відстані до 25 – 30 кілометрів від лінії фронту.

Скільки дронів отримають військові

Киричевський вважає, що Україні вдасться налагодити повний цикл виробництва дронів RAM II UAV. Він пояснив, що, якщо не враховувати електроніку, збирання цих "пташок" справді не вимагає особливих зусиль.

"Я обережно припускаю, що гроші, які вчора та позавчора збирали Стерненко і Притула на ці дрони-камікадзе, залишаться у виробничому секторі економіки України", – зауважив він.

Хоч після того, як українці назбирали значно більшу суму, Притула оголосив, що на дрони-камікадзе витратять лише частину коштів, Киричевський припустив, що на ці "пташки" підуть усі 352 мільйони, оскільки цей вид зброї став дуже актуальним. Якщо його припущення виявиться правильним, то українські військові зможуть сподіватися орієнтовно на 400 RAM II UAV. Точну кількість визначити важко, адже конкретно інформації про вартість БпЛА немає.

Зауважимо! Сергій Притула розповів 24 каналу, що його фонд контрактуватиме 50 дронів RAM II UAV, тобто 5 комплектів по 10 БпЛА, та 3 наземні станції управління. Виробник буде безперебійно постачати їх впродовж кількох місяців. Решту коштів витратять на інші речі для створення хорошої та яскравої "бавовни".

Іван Киричевський про дрони RAM II UAV, на які збирали Притула і Стерненко: дивіться відео

Як українці "на помсту" збирали