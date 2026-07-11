Не только в порту Констанца: в Румынии заявили об уничтожении пяти морских дронов в Черном море

В Черном море у побережья Румынии обнаружили и обезвредили пять морских дронов. Часть дронов была оснащена взрывчаткой.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце, передает Digi24.

Что известно о дронах, взорвавшихся у берегов Румынии?

По словам чиновника, в море обнаружили обломки беспилотников, которые были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатое вещество, другие – нет. Четыре таких случая зафиксировали до взрыва дрона в порту Констанца, еще один – после этого инцидента.

Комментируя взрыв в порту Констанца, Мируце отметил, что ответственность за безопасность порта в мирное время не возлагается на армию. По его словам, военные привлекаются к решению подобных ситуаций только по запросу других государственных органов, тогда как охрану порта обеспечивают гражданские структуры в соответствии с законодательством Румынии.

Я попросил своих коллег из Военно-морских сил и Сухопутных войск, даже если ответственность не возлагается на них, это касается румынского государства, и принять все меры, которые они считают возможными,

– сказал Мируце.

В румынском порту Констанца 5 июня взорвался морской беспилотник вблизи нефтяного терминала. Район был полностью изолирован, после чего власти активировали "Красный план" реагирования. Впоследствии сообщалось, что после взрыва дрона румынские службы обнаружили еще четыре беспилотника в прибрежной зоне. По данным местных СМИ, они также были оснащены взрывчаткой, однако не взорвались, а обнаружить их помогла система мониторинга Черного моря SCOMAR.

Позже сообщили, что украинский морской беспилотник из-за воздействия российских средств РЭБ потерял управление и оказался у побережья Румынии, где и произошел инцидент в порту. В МИД Украины заявили, что Киев заблаговременно предупредил румынскую сторону, а благодаря координации двух стран ситуацию быстро взяли под контроль и не допустили угрозы для гражданских лиц.