Дроны поразили огромную подстанцию в Ростовской области: последствия атаки на спутниковых снимках

В ночь на 9 июля дроны ГУР и СБУ атаковали подстанцию в Ростовской области. На месте удара возник масштабный пожар, последствия которого попали на спутниковые снимки.

Так, на них видно повреждение подстанции и линий ЛЭП. Какие последствия атаки – передает 24 Канал.

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Последствия атаки на подстанцию в Ростовской области

В ночь на 9 июля россияне жаловались на массированную атаку дронов. Так, взрывы раздавались в Ростовской, Волгоградской, Курской, Астраханской и Воронежской областях. Как впоследствии стало известно, дроны ГУР и СБУ поразили ряд важных объектов врага.

Среди них – военный аэродром Ахтюбинск в Астраханской области, электроподстанцию на 500 киловатт в Ростовской области и нефтебазу в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.

Так, в Ростовской области дроны поразили электроподстанцию "Ростовская" мощностью 500 киловатт. На спутниковых снимках, которые опубликовали в сети, видно повреждения. И хотя качество изображения плохое, однако огромное пятно на месте подстанции видно хорошо.

"Ростовская" подстанция до и после атаки: смотрите фото

Известно, что эта подстанция расположена возле хутора Юдино Ростовской области. Она расположена в около 50 километрах от украинской границы и более 250 – от линии фронта.