Обычно системы ПВО густо наставлены на территориях аэродромов, именно поэтому взрывы часто раздаются там. Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил, как можно уничтожить больше вражеских систем защиты.

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Крым реально оставить без ПВО

В ночь на 16 мая состоялись массированные атаки по важным военной инфраструктуре Крымского полуострова. Взрывы слышали в Севастополе, Ялте и Алупке и в нескольких других населенных пунктах.

Вероятно, продолжались атаки по ПВО противника. Наша разведка получила дополнительную информацию и пыталась нанести удары по российским военным объектам. Там их более сотни. А зенитно-ракетные комплексы обычно привязаны к аэродромным полям, поэтому удары идут по ПВО и складам,

– отметил Роман Свитан.

В общем россиянам довольно трудно защищать Крым от воздушных атак из-за того, что он фактически со всех сторон омывается морями. Однако удары по полуострову должны быть массированными, чтобы последствия действительно были результативными. К тому же лететь на Крым должны не только ракеты или беспилотники, но и немало фальш-целей.

Дело в том, что это не только будет истощать российскую ПВО, но и наносить стране-агрессору большие экономические убытки из-за использования зенитных ракет на обманки. Поэтому оккупанты могут поднимать в воздух авиацию, впрочем, Украина может "минусовать" и ее. В частности, в этом могут помочь модернизированные морские дроны Magura V7. Уже известен случай, когда они уничтожили российский Су-30.

"Нужно просто интенсифицировать эту работу. Крым в течение недель нужно "кошмарить" дронами и ракетами. Они погубят свою ПВО, им придется соскребать системы со всей России и завозить в Крым", – объяснил военный эксперт.

К слову, представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что из-за постоянных потерь россиянам уже приходится завозить в Крым новые системы ПВО.

Взрывы в Крыму: что известно