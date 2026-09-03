Надо было сделать это уже давно: как Европа должна реагировать на обнаружение дронов со взрывчаткой в Лейпциге

Попытка России совершить атаку на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига свидетельствует о новом уровне гибридного террора Кремля в Европе. Официальный Берлин уже ввел ответные ограничения, однако Запад должен действовать гораздо более решительно.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что диверсионная активность России в Евросоюзе стремительно нарастает и выходит за рамки мелкого вандализма. По его словам, враг перешел к провокациям и психологическому давлению на Западе.

Что делать с дипломатическими миссиями России?

Эксперт подчеркнул, что первым и неотложным шагом европейских стран должно стать полное закрытие так называемых "культурных центров" Кремля. По его мнению, такие учреждения не имеют права функционировать в условиях гибридной агрессии.

Первое, что должны сделать европейцы, – это закрыть представительства "Русского дома" на территории Европейского Союза. Всего в мире насчитывается около 70 офисов этого "культурного центра" России. Там изучают матрешки и историю самовара, и это не должно интересовать европейцев,

– подчеркнул Ступак.

Он отметил, что все подобные центры работают под эгидой Службы внешней разведки России. В частности, структуру возглавляет внук бывшего руководителя советской внешней разведки.

Кроме того, крайне важной мерой является радикальное сокращение численности российского дипломатического персонала в Европе. Враг активно использует дипломатический иммунитет для проведения шпионских и диверсионных операций,

– уверен Иван Ступак.

По мнению бывшего сотрудника СБУ, необходимо сократить лишний персонал дипломатических представительств России на территории европейских стран. Для сравнения он привел цифры: Венгрия заявляла, что почти треть сотрудников дипломатической миссии в Будапеште составляли представители Службы внешней разведки России, военной разведки и ФСБ.

Бывший сотрудник СБУ рассказал, как Европа должна защищаться от провокаций России: смотрите видео

В Германии недалеко от аэропорта Лейпциг-Галле 14 августа был найден третий беспилотник с остатками взрывчатого вещества. Его обнаружили через десять дней после первого подобного инцидента на территории аэропорта.

1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт официально обвинил Россию в инциденте с дронами. В ответ страна закрывает российское генеральное консульство в Бонне и расторгает договор о деятельности российского культурного центра "Русский дом" в Берлине.