Летели ракеты и дроны: в ряде областей России заявляют об очередной атаке: в ряде областей России заявляют об очередной атаке

В России заявляют об очередной атаке ракет и дронов. Там настаивают на том, что ночью раздавались взрывы.

Российское минобороны сообщило, что в ночь на 12 мая был пресечен “ряд попыток киевского режима” атаковать страну-агрессора дронами. Кроме этого, там также заявляют, что также атаковали оперативно-тактическими ракетами “Точка-У”, передает 24 Канал.

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В России кричат о работе ПВО

Согласно сообщениям вражеского оборонного ведомства очередными средствами ПВО были уничтожены: две ракеты над Белгородской областью, три украинских БпЛА над Брянской областью и два БпЛА над Липецкой областью.

Кроме этого, еще один ударный дрон якобы перехватили над территорией Волгоградской области.

Губернатор Белгородской области рассказал, что якобы город Шебекино подвергся дроновой атаке ВСУ. Он также уточнил, что пострадавших нет, однако вследствие атаки есть повреждения линий электропередачи.

По его словам, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки.

Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области