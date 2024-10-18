Генсек НАТО призвал Румынию "эффективно отвечать" на российские дроны в своем небе

НАТО призывает румынские власти "эффективно отвечать" на нарушения своего воздушного пространства. Российские ракеты и дроны неоднократно пролетали над Румынией.

Об этой рекомендации сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции во время встречи министров обороны, передает 24 Канал.

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Марк Рютте подчеркнул, что противовоздушная оборона остается приоритетом Альянса.

Генсек прокомментировал частые нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами и ракетами. Он призвал Румынию реагировать на такие инциденты.

И учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент,

– отметил Рютте.

Российские дроны неоднократно пролетали над Румынией во время атак на Украину. В основном это случается, когда агрессор атакует Одесскую область.

Напомним, в ночь на 18 октября Румыния поднимала в воздух четыре истребителя. Реакцию вызвал небольшой объект в небе, вероятно, дрон, нарушивший воздушное пространство страны.