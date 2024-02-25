Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ. Вадим Сухаревский назвал цель создания Сил беспилотных систем, пишет 24 Канал.

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"Чтобы враг отказался от любых активных действий и оставил идею оккупации"

Заместитель Сырского отметил, что целью его команды является именно эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем. По его словам, подразделения, которые в будущем будут сформированы, – это мощный кулак, что будет решать реальные задачи на поле боя. Он будет надежным плечом поддержки для украинских боевых бригад, подразделений, которые уже действуют.

"Это будет тот элемент, который даст нам возможность асимметрично отвечать на любые действия противника и наносить ему максимальные потери, что происходит, собственно, и сегодня. Все мы являемся наблюдателями того, как это происходит", – подчеркнул Сухаревский.

Военный отметил, что мы должны нарастить, совместно сделать так, чтобы это был не просто вызов нашей промышленности, мировой науке. Это должен быть системный подход, и он уже есть, добавил заместитель главкома.

Мы должны сделать то, что в будущем ляжет во все учебники военной истории и будет рассматриваться как эффективный пример реакции в боевых действиях, в войне, в будущем. Тезис, что генералы готовятся к вчерашней войне, он отпал давным-давно. Как раз Украина, наши Вооруженные Силы, Силы обороны является примером того, как оно должно быть,

– подчеркнул Сухаревский.

Заметил, что наше государство имеет очень сообразительный народ. Украинцы ежедневно, каждую ночь работают и развивают военную мысль, толкают технологический процесс, свидетелями которого мы сегодня являемся.

Наша цель – встречать на поле боя противника первыми – дроном. Отсечь от нашего солдата максимум средств поражения противника. Наша цель – сделать так, чтобы заболотье отказалось от любых активных действий на линии фронта и оставило идею оккупации нашего государства вообще. И беспилотные системы, я верю в это, я сделаю все возможное для того, чтобы стали залогом, соответственно, одним из ключевых элементов именно этой победы,

– подчеркнул заместитель главкома.

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Обратите внимание! Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что уже в этом году Украина достигнет цели по производству 1 миллиона беспилотников. Интересно, что 90% дронов, которые наши защитники применяют на поле боя, – именно отечественного производства.