В этом городе расположена главная военно-морская база Северного флота России.

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Дроны долетели до Североморска

Российские СМИ пишут, что в районе Североморска зафиксировали 3 неизвестных БПЛА. После этого на всем Кольском полуострове (в том числе в Мурманске и Апатитах) применили ограничения на полеты.

Справка. Североморск – город, расположен на Кольском полуострове. Там размещена Военно-морская база Северного флота России.

Североморск на карте:

Один из российских пропагандистских каналов заявил, что один из беспилотников якобы прилетел со стороны Норвегии. Еще два летят со стороны Архангельска.

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в регионе работает ПВО.

Напомним, что незадолго до этого россияне заявили о попытке атаки беспилотниками на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области. Заметим, что именно оттуда взлетают борта стратегической авиации Ту-95 и Ту-22М3, которые являются носителями крылатых ракет.