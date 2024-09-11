У цьому місті розташована головна військово-морська база Північного флоту Росії.

Дивіться також Майже 150 дронів у різних областях: в ISW проаналізували масовану атаку дронів по Росії

Дрони долетіли до Сєвєроморська

Російські ЗМІ пишуть, що в районі Сєвєроморська зафіксували 3 невідомі БпЛА. Після цього на всьому Кольському півострові (у тому числі у Мурманську та Апатити) застосували обмеження на польоти.

Довідка. Сєвероморськ – місто, розташоване на Кольському півострові. Там розміщена Військово-морська база Північного флоту Росії.

Один із російських пропагандистських каналів заявив, що один із безпілотників нібито прилетів з боку Норвегії. Ще два летять із боку Архангельська.

Голова Мурманської області Андрєй Чібіс заявив, що в регіоні працює ППО.