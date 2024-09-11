Про це пишуть російські телеграм-канали. Через атаку дронів також терміново зупинили роботу аеропорту Мурманська та Апатитах, передає 24 Канал.

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Росіяни заявили про спробу атаки на "Оленью"

Окупанти заявили, що 11 вересня безпілотники буцімто намагалися атакувати військовий аеродром "Оленья" у Мурманській області. Російські пропагандисти пишуть, що буцімто збили 2 дрони в районі селища Високий.

Росіяни вже заявили, що дрони летіли атакувати саме "Оленью". Зауважимо, що саме з цього летовища злітають борти стратегічної авіації Ту-95 та Ту-22М3, які є носіями крилатих ракет. Їх окупанти використовують для атак на мирні українські міста.

Де розташований аеродром "Оленья": дивіться на карті

До слова, у мережі повідомляли про активність безпілотників у Мурманській області й днем раніше, 10 вересня. Увечері у мережі почала поширюватися інформація, мовляв, поблизу аеродрому "Оленья" фіксуються безпілотники невстановленого типу.

Інші моніторингові канали пишуть, що на "Оленьї" нібито відбувається транспортування крилатих ракет, а частина літаків дальньої авіації можуть готуватися до майбутніх ударів. Однак, наразі жодної офіційної інформації про підготовку ворога до нової атаки немає.

Аеродром "Оленья" раніше вже атакували дрони. Так, 27 липня 2024 року дрони Сил оборони України подолали понад 1800 кілометрів і атакували аеродром. Як повідомляли у розвідці, тоді було пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3. Один борт отримав пробоїни верхньої частини фюзеляжу, а інший борт – технічні пошкодження, які не розкривалися публічно.