Про це пишуть росЗМІ. Відомо, що у Мурманську не приймають рейси з 09:30, а з Архангельська вже затримуються літаки, передає 24 Канал.

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У Мурманську злякалися дронів

Російські телеграм-канали повідомляють, що аеропорт Мурманська припинив роботу. З 09:30 на летовищі не приймають рейси, а з Архангельська – вже є затримки.

Причини у ЗМІ не пояснюють, однак місцеві телеграм-канали пишуть про нібито загрозу атаки дронів. Варто зауважити, що Мурманськ розташований за тисячі кілометрів від України.

Так, відстань від найвищої точки українського кордону до російського Мурманська – понад 1800 кілометрів.



Як далеко розташований Мурманськ від українського кордону / Скриншот з Google maps

Варто зауважити, що сам аеропорт Мурманська розташований за межами міста – за 4 кілометри на південний захід від селища Мурмаші та за 24 кілометри від центру міста. Аеропорт є одним з вузлових аеропортів для авіакомпанії Nordavia.

Де розташований аеропорт Мурманська: дивіться на карті

До слова, саме у Мурманській області також розташований воєнний аеродром "Оленья". Там базуються літаки стратегічної авіації, з яких окупанти обстрілюють мирні міста та цивільне населення в Україні.