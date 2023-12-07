"Другая Украина" теперь в Сербии: проект Медведчука стал международным движением

В Сербии зарегистрировали филиал прокремлевского проекта Виктора Медведчука под названием "Другая Украина". Руководителем стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, занимающий пророссийскую позицию

При этом в российских реестрах проект "Другая Украина" теперь позиционируется как "международное общественное движение". Раньше там стояла отметка, что организация носит региональный характер.

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След Медведчука в Сербии

Российская организация "Другая Украина", возглавляемая госпредателем Виктором Медведчуком, в августе 2023 года открыла представительство в Сербии. Согласно данным в сербских реестрах, целью своей деятельности этого образования является "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины".

Руководит филиалом сербский политик Драган Станоевич, поддерживающий вторжение в Украину. Он с 2021 года находится под санкцией СНБО – с того времени ему на три года запрещен въезд в страну. Ранее он увлекался политикой Путина, одобрял слова Виктора Орбана, радовался обстрелам Киева и осуждал Украину за арест Медведчука. Сейчас Драган Станоевич является действующим кандидатом от пророссийской партии "Мы – глас народа".

Интересно, что до сих пор политику владеет имуществом в Киевской и Днепропетровской областях. Также Станоевич прокомментировал свои связи с Медведчуком – заявил, что не намерен ему помогать, а будет помогать украинцам.

Я никогда не поддерживал никакую агрессию и не собираюсь. Точно так же не собираюсь поддерживать украинские власти, которые по сути уничтожили ту Украину, которую я любил, которая своей политикой уничтожает цвет украинской нации и ведет войну против инакомыслия. Я предупреждал Украину, куда приведет политика Майдана,

– сказал Станоевич.

Следует отметить, что после открытия сербского филиала в российском реестре "Другую Украину" переименовали из "регионального общественного движения" в "международное общественное движение". Также руководителем вместо Дениса Жарких стал россиянин Роман Коваленко. Он родился в Донецкой области, а в 2021 году был вызван в суд по обвинению в финансировании терроризма.

Что известно о проекте Медведчука

Виктор Медведчук после обмена в Россию зарегистрировал политическую организацию "Другая Украина". Первоначально руководителем был он совместно с его приспешником из закрытого пророссийского "112 канала" Денисом Жарким. Официально оформили торговую марку в июне 2023 года, ранее проект работал неофициально.

Госпредатель с помощью этого проекта распространяет пророссийские тезисы о "нацистах", "сатанистах" и "хорошем Путине". Также туда присоединились многие предатели Украины, которые успели убежать в Россию. Там можно найти бывших работников пророссийских каналов, депутатов от ОПЗЖ, обвиняемых в государственной измене и политтехнологов.

В России организация даже проводила антиукраинские мероприятия. Один из них был посвящен статье Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность".