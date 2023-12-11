Шанс, который нельзя потерять: почему дружба с Аргентиной так выгодна Украине

Прочитал много разного о визите президента нашего государства в Аргентину. Особо одаренные люди успели уже много разного написать, но меня интересуют более серьезные и важные факты. А факты следующие.

Новые дипломатические возможности для Украины

Избрание впервые за длительное время лидером Аргентины политика, который выразительно ориентируется на Запад и имеет откровенно проукраинскую позицию, серьезный шанс и возможность для Украины.

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Долгое время Аргентина (как и многие другие латиноамериканские государства) пыталась играть в "противопоставление Западу". Квинтэссенцией этого должно было стать вступление в БРИКС – организацию, которая задумывалась как альтернатива Западу, и которая долгое время была среди любимых геополитических игрушек одного бункерного деда.

И вот президентом Аргентины становится Хавьер Милей, и все, никто уже ни к каким БРИКС не идет. И это уже серьезно, потому что опора на идею, которую он создает как некую "альтернативу Западу", является одной из базовых идеологем кремлевского режима.

Милей с самого начала полномасштабного российского вторжения имел выразительную проукраинскую позицию, что тоже не было типично для аргентинской политики. Итак, для нас это все – шанс изменить расклады в политике Южной Америки. Достаточно бессмысленно эти шансы терять.

Но это не всё. Речь здесь не только об Аргентине. Сам Милей, несмотря на свой своеобразный имидж, имеет довольно правую экономическую программу. Многие правые политики мира рассматривают его как "своего". В том числе и те, кто достаточно неоднозначно относится к поддержке Украины. К примеру, Милея с победой поздравил Дональд Трамп. Поэтому контакты с Милеем для Украины – это еще дополнительные дипломатические возможности на будущее.

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В конце концов, это уже в какой-то степени отыгралось, потому что Владимир Зеленский имел в Аргентине достаточно содержательный разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном, который тоже приехал на инаугурацию аргентинского лидера. Орбан, очевидно, тоже планировал наладить контакты с экстравагантным президентом Аргентины, и вот – точка входа для контактов с нашим очень сложным соседом. Для нас это важно в контексте решений, которые должен принимать Евросоюз в декабре. Так что, если нам здесь поможет определенным образом Аргентина – тем лучше будет для всех.

Долгое время Южная Америка была очень далека от Украины не только географически, но и политически. Теперь есть шанс что-то изменить. Шансы нужно использовать, потому что история их дает не всегда, а в случае Украины – еще и не часто.