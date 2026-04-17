Российская нефть снова пойдет в Венгрию: Мадьяр назвал дату перезапуска "Дружбы"

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновить уже на следующей неделе. После запуска Будапешт может пересмотреть свою позицию по финансовой помощи Украине.

Трубопровод "Дружба" не работает с января 2026 года из-за повреждения во время российской атаки, однако он готовится к перезапуску. Об этом пишет Bloomberg.

Смотрите также Венгрия не может отказаться от российской нефти: Мадьяр сделал важное заявление

Что известно о перезапуске "Дружбы"?

Как отмечает Bloomberg, о возможности восстановления транзита Мадьяра проинформировал руководитель компании MOL Group Жолт Гернади. Ожидается, что он в ближайшее время посетит Россию для согласования технических параметров и объемов поставок. Политик подчеркнул, что одного лишь перезапуска инфраструктуры недостаточно – необходимо обеспечить стабильное наполнение трубопровода нефтью.

Справочно. "Дружба" транспортирует сырье через территорию Украины в страны Центральной Европы, однако ее работа была остановлена после повреждений, вызванных ударом российского беспилотника.

Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что поставки могут возобновиться до конца апреля.

Обратите внимание! Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяр победила на выборах в Венгрии и сформирует большинство в парламенте. Несмотря на сравнение с Виктором Орбаном, политолог Игорь Чаленко для 24 Канала указал на разницу муж политиками. По его словам, Мадьяр представляет более умеренный правоцентристский курс. Ожидается, что при новом правительстве отношения с Украиной и ЕС могут улучшиться – в частности, возможно разблокирование финансовой помощи и продвижение санкционных решений.

Как правительство Орбана реагировало на остановку нефтепровода "Дружба"?