Дружба США и Украины крепка как никогда: Зеленский поблагодарил Байдена за твит о поддержке
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент США Джо Байден стал сильным союзником Украины в борьбе с агрессором. Не забыл о нашем государстве американский лидер и на Пасху.
Президент США Джо Байден опубликовал твит, в котором отметил провал плана россиян по захвату Украины. Кроме того, он пообещал, что США и дальше будут оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы мы могли противостоять врагу.
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Ответ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Штаты за мощную поддержку в борьбе с российскими оккупантами.
Благодарен президенту Байдену и всему американскому народу за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ – единственный и сильный, а дружба и партнерство Украины и США – крепки как никогда!
– написал он.
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