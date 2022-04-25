Дружба США и Украины крепка как никогда: Зеленский поблагодарил Байдена за твит о поддержке

Президент США Джо Байден стал сильным союзником Украины в борьбе с агрессором. Не забыл о нашем государстве американский лидер и на Пасху.

Президент США Джо Байден опубликовал твит, в котором отметил провал плана россиян по захвату Украины. Кроме того, он пообещал, что США и дальше будут оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы мы могли противостоять врагу.

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Ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил Штаты за мощную поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

Благодарен президенту Байдену и всему американскому народу за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ – единственный и сильный, а дружба и партнерство Украины и США – крепки как никогда!

– написал он.

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