Президент США Джо Байден опублікував твіт, в якому відзначив провал план росіян щодо захоплення України. Окрім того, він пообіцяв, що США й надалі надаватимуть усю необхідну допомогу для того, щоб ми могли протистояти ворогу.

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Відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою подякував Штатам за потужну підтримку у боротьбі з російськими окупантами.

Вдячний президенту Байдену та всьому американському народу за лідерство у підтримці України. Сьогодні український народ – єдиний і сильний, а дружба й партнерство України та США – міцні як ніколи!

– написав він.

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