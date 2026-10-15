"Я думаю, что это ошибка": Зеленский раскритиковал дружбу Трампа с Путиным

Об этом президент рассказал в интервью Financial Times.

Трамп открыто выражает уважение к лидерам, которые десятилетиями удерживают власть. Украинский президент предположил, что американского лидера может привлекать способность таких политиков долго оставаться у власти, однако подчеркнул, что не хочет прямо сравнивать Трампа и Путина.

Глава государства также обратил внимание на возможную заинтересованность США и России в энергетических проектах. В то же время он отметил, что такие соглашения создают серьезные политические риски, потому что их заключали бы на фоне войны, в которой украинцы гибнут, защищая свою страну.

Как Трамп может быть другом Путина? Я думаю, что это ошибка. Это его выбор, снова и снова,

– заявил Зеленский.

Путин воспринимает отсутствие должного давления как возможность продолжать агрессию. Кроме того, конфликты между Украиной, Европой и США помогают российскому руководству демонстрировать собственному населению якобы успехи и мобилизовать людей вокруг власти.

Ход технологической войны меняется: преимущество одной из сторон может меняться от месяца к месяцу. А определенные решения США, в частности касающиеся разведданных и Starlink, могут создавать дополнительные риски для украинских военных.

Важно, что Путин не испытывает давления. Когда он не испытывает давления, он совершает атаку,

– пояснил президент.

По словам Зеленского, Украина будет искать способы преодолеть технологические трудности, однако лучшим выходом остается прекращение войны и недопущение усиления российской агрессии.

Президент Украины также прокомментировал вопрос о том, как Киеву взаимодействовать с администрацией Трампа на фоне напряженности в отношениях. Он отметил, что предыдущие встречи с американским лидером были позитивными, а стороны пытались разработать планы завершения войны.

В то же время Украина не хочет быть втянутой в договоренности между Вашингтоном и Москвой по вопросам энергетики.

Если вы просите нас не нападать на них, потому что они будут нападать на нас, то справедливо будет, если вы дадите нам то, чем защищаться. Это минимум, о котором я прошу,

– заявил Зеленский, имея в виду, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, 14 октября Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которую Киев согласился по просьбе США. Президент пояснил, что Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру и убивать мирных жителей, несмотря на временное прекращение ударов со стороны Украины.