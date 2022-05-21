Дружественная Россия Сербия неожиданно присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за войну в Украине

Сербия присоединилась к санкциям, которые Евросоюз наложил на Беларусь после 24 февраля. Важен тот факт, что обе из этих стран имеют дружеские отношения с Россией.

Об этом решении властей Сербии стало известно еще в апреле. Однако окончательное наложение санкций произошло только 21 мая.

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Присоединились вместе с несколькими другими

Речь идет о санкционном пакете, который был принят 8 апреля. Это решение европейские лидеры тогда объяснили "ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси в российском вторжении в Украину".

Сербия заявила о присоединении к этому решению через две недели – 22 апреля. Тогда же присоединились и несколько других стран:

Сербия;

Албания;

Черногория;

Северная Македония;

Босния и Герцеговина.

Ограничения, прежде всего, касаются белорусской финансово-транспортной системы. Таким образом, расширили санкции ЕС против Беларуси, которые были введены еще в 2012 году. Тогда причиной было нарушение принципов демократии, верховенства права и прав человека в этой стране.

Раньше было похожее событие

Сербия поддерживала санкции с 2012 по 2019 годы. Однако потом в течение года уже не поддерживала продолжение ограничительных мер против режима самопровозглашенного президента Лукашенко. Также государство так и не наложило санкции на Россию. Президент Александр Вучич говорит, что его государство стремится сохранять "дружеские отношения" со страной, осудившей весь мир.

Сербия уже второй раз присоединяется к санкциям ЕС, связанным с событиями в Украине после вторжения. В марте также страна стала одним из государств, которые поддержали продление срока действия ограничительных мер против президента-беглеца Виктора Януковича. Тогда также продлили действие санкций, наложенных на ведущих членов руководства режима Януковича.

В Беларуси уже ощущаются последствия ограничений

Когда усилилось санкционное давление на Беларусь, там довольно быстро начала ухудшаться ситуация. Например, только за один месяц ограничительных мер там пришлось прикупить работу крупнейшего предприятия Беларуси, поставляющего удобрения по всему миру.

Журналист Франак Вячорка рассказал в эфире 24 канала, а также затруднительное положение у белорусских предприятий нефтяного комплекса. Они либо останавливаются, либо выгоняют людей на неоплачиваемые отпуска. Однако также медийщик отметил, что рано суммировать последствия. Мол, главный экономический эффект будет только впоследствии

Запись включения Вячорки в эфире 24 канала: смотрите видео