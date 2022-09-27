Друзья путина у власти: изменится ли отношение Италии к Украине после выборов

В Италии прошли внеочередные парламентские выборы, победу одержала партия Джорджии Мэлони. Следует следить за тем, как все же пройдут коалиционные переговоры и кто будет входить в нее.

Об этом 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко . Он также отметил, что, несмотря на все же немалое влияние на новое правительство Безлускони, вряд ли общая линия поддержки этой страны изменится.

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Один немецкий политик когда-то сказал, что есть три типа врагов:

враг;

смертельный враг;

коалиционный партнер.

От договоренности лидеров этих трех партий будет зависеть многое. Именно от того, кто будет возглавлять ключевые посты в правительстве Италии и будет зависеть уровень поддержки Украины,

– говорит Огрызко.

"Но, я все же считаю, что Италия как колыбель западной цивилизации – страна, которая чувствует особую ответственность в G7. Она не может позволить себе выйти из этого общего ряда и заявить, что поддержки Украины уже не будет", – отмечает Владимир Огрызко. .

Детальнее о том, что означают результаты выборов в Италии для Украины: смотрите видео



Выборы в Италии 2022 – результаты экзитполей

Экзитпол Consorzio Opinio Italia, проведенный Rai, ранее заявил, что партия "Братья Италии" набрала 41-45% голосов , а левый альянс 25-29%. Такой показатель дает правым большинство в обеих палатах законодательного собрания.

Результат "Братьев" Мэлони внутри коалиции – от 22 до 27%, "Лига" Сальвини – от 9,5 до 13,5%, "Forza Italia" Берлускони – от 6 до 8%. В то же время левоцентристский альянс экспремьера Летта набрал 29,5%.

Как Мэлони относится к россии

Джорджия Мэлони успела запомниться мягкой риторикой в сторону России и призывами ослабить санкционное давление на москву. Впрочем, уже после начала войны Мэлони изменила свое мнение.

Так, "Братья Италии" стали одной из немногих партий, поддержавших решение правительства Драги по поставкам оружия в Украину. Впоследствии Мэлони сравнила независимость Украины с независимостью Италии и заявила, что российское вторжение имеет глобальный контекст, а поддержка Украины является составной частью европейской безопасности.