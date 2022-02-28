Друзья России: 4 страны не поддержали санкции против агрессора в Совете Европы
28 февраля 2022 , 11:33Читати новину українською
Источник:"Европейская правда"
Подавляющее большинство государств проголосовали за прекращение участия в органах Совета Европы. Однако не все страны-члены были за это.
Решение о жестких санкциях в рамках Совета Европы одобрили по инициативе Украины и Польши. По данным издания, ограничения заставят Кремль выйти из состава организации.
К теме Из-за санкций Лавров не сможет посетить встречу ООН, Захарова возмущена
Санкции поддержали 42 из 47 членов организации.
Кто не поддержал санкции против России
- Сама Россия;
- представитель Азербайджана не пришел на заседание;
- Турция воздержалась от участия в голосовании;
- Сербия также воздержалась;
- Армения выступила против.
Все остальные государства, которые привержены России, проголосовали за ее исключение из организации.
Отметим, в пятницу, 25 февраля Совет Европы остановил участие России в Парламентской ассамблее и Комитете министров.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.