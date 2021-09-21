Кроме того, пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры сообщила, что в результате ДТП пострадали 2 человека. Их состояние тогда оценивали как средней тяжести.

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Суд признал водителя виновным в инкриминируемом преступлении назначив ему наказание в виде 10 лет,

– говорится в сообщении.

Решение суда можно обжаловать в Кропивницкий апелляционный суд.

Детали ДТП

Авария произошла еще в июле 2014 года на автодороге Александровка – Кировоград – Николаев.

Вблизи села Ивангород обвиняемый на микроавтобусе Renault Trafic на скорости влетел в грузовик.

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