В Дубенском районе Ровненской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. В результате опрокидывания автобуса 4 человека получили травмы и оказались в больнице.

Произошла авария 17 мая, около 8 утра, в селе Мирогоща. В то время в салоне автобуса было около 20 человек. Важно После 2 месяцев лечения умерла украинка, которая пострадала в масштабном ДТП в Польше, – СМИ ДТП с рейсовым автобусом на Ровненщине Полицейские предварительно установили, что 28-летний водитель хотел избежать столкновения с легковушкой.

Тот выезжал из второстепенной дороги, поэтому автобусу пришлось выехать на встречную полосу, а затем – на обочину.

Там и произошло опрокидывание автобуса.

Автобус перевернулся на бок / Фото Нацполиции Вследствие ДТП в больницу доставили 4 пассажиров. Их состояние пока оценивают медики.

Водитель автобуса по внешним признакам, как отмечают в полиции, был трезв.

Дорожное движение на участке дороги в селе Мирогоща частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры общины. На месте также работают спасатели.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование.

4 человек забрали в больницу / Фото Нацполиции Аварии с общественным транспортом: последние громкие случаи В Стрыйском районе Львовской области утром 16 мая вспыхнул рейсовый автобус "Mersedes IRIZAR". В транспорте находились 20 пассажиров и 2 водителя. К счастью, никто не пострадал.

В Одессе на улице Леонтовича трамвай сошел с рельсов и врезался в столб.

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