На Рівненщині перекинувся автобус з 20 пасажирами: є постраждалі
У Дубенському районі Рівненської області сталася ДТП із рейсовим автобусом. Внаслідок перекидання автобуса 4 людей отримали травми і опинилися в лікарні.
Джерело:поліція Рівненської області
Сталася аварія 17 травня, близько 8 ранку, у селі Мирогоща. На той час у салоні автобуса було близько 20 людей.
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ДТП з рейсовим автобусом на Рівненщині
- Поліцейські попередньо встановили, що 28-річний водій хотів уникнути зіткнення із легковиком.
- Той виїжджав із другорядної дороги, тому автобусу довелося виїхати на зустрічну смугу, а після цього – на узбіччя.
- Там і сталося перекидання автобуса.
Автобус перекинувся на бік / Фото Нацполіції
- Внаслідок автопригоди до лікарні доставили 4 пасажирів. Їх стан наразі оцінюють медики.
- Водій автобуса за зовнішніми ознаками, як зазначають у поліції, був тверезий.
- Дорожній рух на ділянці дороги у селі Мирогоща частково ускладнений. Його регулюють поліцейські офіцери громади. На місці також працюють рятувальники.
- За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху почали досудове розслідування.
4 людей забрали до лікарні / Фото Нацполіції
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