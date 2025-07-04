ДТП с автобусом Flixbus возле Берлина: появились подробности о пострадавших украинцах
- В результате аварии автобуса Flixbus возле Берлина пострадали более 20 человек, среди них четверо украинцев.
- Пострадавшим украинцам оказана медицинская помощь, один из них госпитализирован, а другим обеспечены бесплатные билеты для продолжения путешествия.
- Консульское должностное лицо остается на связи с пострадавшими и местными правоохранительными органами, дело находится на контроле.
Ночью 4 июля, под Берлином перевернулся автобус, который ехал из Копенгагена в Вену. Более 20 человек получили ранения в результате инцидента, среди них, в частности, граждане Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий консульского отдела Посольства Украины в Германии.
Смотрите также В Румынии автобус с десятками украинцев влетел в микроавтобус: есть пострадавшие и жертва
Пострадавшие в результате ДТП
Среди 31 раненого человека в результате аварии – четверо граждан Украины. Это люди 2004, 2005 и двое 2007 годов рождения.
У NDR объяснили, что 25 человек получили легкие травмы, а 6 – серьезные.
"Один человек оказался в ловушке и был освобожден через два часа. Мужчина получил травмы, угрожающие жизни, и был доставлен в берлинскую больницу спасательным вертолетом. По данным полиции, тех, кто получил легкие травмы, были доставлены в восемь окрестных больниц. Неповрежденных пассажиров доставили в Ребель", – рассказали в телевизионной сети.
Одну пострадавшую украинку с несколькими ушибами и гематомами госпитализировали в местную клинику. Сейчас ее состояние стабильное, она проходит дополнительное обследование и планирует уже 5 июля выписаться из медицинского учреждения.
Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечены бесплатными билетами для продолжения путешествия,
– рассказали в консульском отделе посольства.
Консульское должностное лицо находится на контакте с пострадавшими и местными правоохранительными органами, а дело находится на контроле учреждения.
Напомним, что ДТП с автобусом произошло около 2:30 на трассе A19 возле города Ребель, в 100 километрах от Берлина. Всего в транспортном средстве ехали 54 пассажира и двое водителей.