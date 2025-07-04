ДТП с автобусом Flixbus возле Берлина: появились подробности о пострадавших украинцах

Ночью 4 июля, под Берлином перевернулся автобус, который ехал из Копенгагена в Вену. Более 20 человек получили ранения в результате инцидента, среди них, в частности, граждане Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий консульского отдела Посольства Украины в Германии.

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Пострадавшие в результате ДТП

Среди 31 раненого человека в результате аварии – четверо граждан Украины. Это люди 2004, 2005 и двое 2007 годов рождения.

У NDR объяснили, что 25 человек получили легкие травмы, а 6 – серьезные.

"Один человек оказался в ловушке и был освобожден через два часа. Мужчина получил травмы, угрожающие жизни, и был доставлен в берлинскую больницу спасательным вертолетом. По данным полиции, тех, кто получил легкие травмы, были доставлены в восемь окрестных больниц. Неповрежденных пассажиров доставили в Ребель", – рассказали в телевизионной сети.

Одну пострадавшую украинку с несколькими ушибами и гематомами госпитализировали в местную клинику. Сейчас ее состояние стабильное, она проходит дополнительное обследование и планирует уже 5 июля выписаться из медицинского учреждения.

Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечены бесплатными билетами для продолжения путешествия,

– рассказали в консульском отделе посольства.

Консульское должностное лицо находится на контакте с пострадавшими и местными правоохранительными органами, а дело находится на контроле учреждения.

Напомним, что ДТП с автобусом произошло около 2:30 на трассе A19 возле города Ребель, в 100 километрах от Берлина. Всего в транспортном средстве ехали 54 пассажира и двое водителей.