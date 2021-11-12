Внедорожник вроде бы является собственностью компании "Агрофирма Колонтаев", бенефициаром которой является жена чиновника — Ольга Раина. Заметьте, что жуткая авария произошла днем 11 ноября.
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Авто якобы принадлежало сыну председателя Харьковской РГА
По данным СМИ, директор агрофирмы Михаил Сливка подтвердил, что за предприятием закреплен автомобиль Toyota Land Cruiser.
Однако цвет и номер мужчина вроде бы вспомнить не смог. Он якобы сказал, что "номера и цвет менялись, и сейчас эта машина ездит в Харькове".
Сам чиновник Юрий Раина связь отрицает. Он якобы заявил, что "такого автомобиля у него нет, номер машины ему ни о чем не говорит и о ДТП в Харькове — ничего не известно".
В СМИ добавляют, что ранее на Toyota Land Cruiser ездил сын председателя Харьковской РГА Иван Раина, но в момент аварии им управлял другой человек.
Что известно о жутком ДТП в центре Харькова
- В Харькове около 15 часов элитный внедорожник на пешеходном переходе сбил двух детей, которые среди толпы переходили дорогу на зеленый.
- Девочку отбросило после удара, а парень попал под передний бампер. Детей срочно госпитализировали.
- По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, водитель, совершивший это ужасное ДТП, мог быть под наркотиками.