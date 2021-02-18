Вблизи чешского города Литомержице произошло ДТП. В нем погибли 2 украинца, еще 1 получил тяжелое ранение.

Информацию о гибели в аварии украинцев подтвердили в Посольстве Украины в Чешской Республике.

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В ДТП в чешском городе погибли украинцы

Авария случилась 15 февраля вблизи города Литомержице. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В результате погибли 2 граждан Украины, а еще 1 – получил тяжелое ранение,

– сообщили в посольстве.

Раненого госпитализировали в больницу, где он получает необходимую помощь.

Погибшие были жителями Закарпатья: один из них из села Барбово, другой – Запеределье (Межгорная территориальная община).

Посольство предоставляет консульское сопровождение по делу. Полиция Чехии расследует причины ДТП. Репатриацию тел погибших в Украине запланировали на следующую неделю.

Обратите внимание! Ранее в Польше из-за гололеда микроавтобус Volkswagen с 8 украинцами попал в ДТП. В результате аварии 5 человек госпитализировали.

Авария произошла возле города Литомержице: смотрите карту