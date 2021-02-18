Украинцы попали в ДТП в Чехии: есть жертвы и пострадавший
Вблизи чешского города Литомержице произошло ДТП. В нем погибли 2 украинца, еще 1 получил тяжелое ранение.
Источник:Укрінформ
Информацию о гибели в аварии украинцев подтвердили в Посольстве Украины в Чешской Республике.
Читайте также На Львовщине автобус с иностранцами вылетел в кювет: фото и подробности
В ДТП в чешском городе погибли украинцы
Авария случилась 15 февраля вблизи города Литомержице. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком.
В результате погибли 2 граждан Украины, а еще 1 – получил тяжелое ранение,
– сообщили в посольстве.
Раненого госпитализировали в больницу, где он получает необходимую помощь.
Погибшие были жителями Закарпатья: один из них из села Барбово, другой – Запеределье (Межгорная территориальная община).
Посольство предоставляет консульское сопровождение по делу. Полиция Чехии расследует причины ДТП. Репатриацию тел погибших в Украине запланировали на следующую неделю.
Авария произошла возле города Литомержице: смотрите карту
Поделиться новостью