Поблизу чеського міста Літомержице трапилася ДТП. У ній загинули 2 українців, ще 1 отримав важке поранення.

Інформацію про загибель в аварії українців підтвердили у Посольстві України в Чеській Республіці.

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У ДТП у чеському місті загинули українці

Аварія трапилася 15 лютого поблизу міста Літомержице. Там мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою.

У результаті загинули 2 громадян України, а ще 1 – отримав важке поранення,

– повідомили у посольстві.

Пораненого госпіталізували до лікарні, де він отримує необхідну допомогу.

Загиблі були жителями Закарпаття: один з них із села Барбово, інший – Запереділля (Міжгірська територіальна громада).

Посольство надає консульський супровід у справі. Поліція Чехії розслідує причин ДТП. Репатріацію тіл загиблих в Україну запланували на наступний тиждень.

Зверніть увагу! Раніше у Польщі через ожеледицю мікроавтобус Volkswagen з 8 українцями потрапив у ДТП. Внаслідок аварії 5 людей госпіталізували.

Аварія сталася біля міста Літомержице: дивіться карту