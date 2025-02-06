Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС в Днепропетровской области.

Смотрите также Масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель протаранил 7 авто и травмировал своих пассажиров

На Днепропетровщине автобус попал в аварию в Днепропетровской области

Утром 6 февраля, около 07:00, в Службу спасения поступило сообщение об аварии в Никопольском районе. ДТП произошло на автодороге Н-23 вблизи села Алексеевка Покровской сельской территориальной общины.

Когда спасатели прибыли на место вызова, то увидели, что автобус "Паз 4234", который перевозил работников предприятия, съехал с дороги и столкнулся с деревом. Вероятно, мужчина не справился с управлением, однако официально о причинах аварии пока не сообщали.

В Никопольском районе автобус врезался в дерево – больше в галерее

В результате столкновения с деревом пострадал водитель автобуса и 13 пассажиров. После столкновения водитель был заблокирован в автобусе, но спасатели его оперативно достали из поврежденного автобуса.

Сейчас водителя госпитализировали. Другие пострадавшие получили необходимую помощь. Все 14 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.