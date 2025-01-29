Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на полицию Киева. Происшествие произошло на улице Соломии Крушельницкой.
Смотрите также Экс-глава Броварского РОА устроил пьяное ДТП: суд вынес неожиданное решение по делу
ДТП в Киеве во время комендантского часа
Как сообщили в полиции, около 03:00 29 января мужчина сел за руль Volkswagen Passat в нетрезвом состоянии и повез двух пассажиров. Двигаясь по городу мужчина потерял контроль над автомобилем и въехал в припаркованные машины, которые стояли с правой и левой сторон обочины. Повреждения получили 7 авто.
В результате ДТП травмировались 19-летние парень и девушка, которые находились в машине с пьяным водителем. В крови водителя обнаружили 1,16 промилле алкоголя.
Пострадавших доставили в больницу, а 22-летнего водителя задержали полицейские. Нарушителю уже сообщили о подозрении. Его могут посадить в тюрьму на 3 года.
В полиции показали последствия ДТП в столице 29 января / Фото полиции Киева
ДТП на дорогах Украины: последние новости
- Вечером 26 января произошла смертельная авария во Львовской области. Легковой автомобиль, который двигался по селу, в какой-то момент выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибли водитель легковушки и трое его пассажиров.
- 24 января вблизи села Засулье в Полтавской области произошло ДТП, в котором погибла известная блогер и мать троих детей Анна Жук. За рулем был ее муж. Он осуществлял опережение на трассе по правой полосе и въехал в грузовик, который стоял на его пути.
- В Василькове 23 января работник Службы безопасности Украины на большой скорости сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Водителя правоохранители взяли под стражу.