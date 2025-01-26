Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

Смертельное ДТП во Львовской области

Около 16:50 26 января на автодороге Киев–Чоп столкнулись два автомобиля. Водитель легковушки Volkswagen двигался по селу Тухолька, Стрыйского района. Он выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус ЗАЗ. На скорости два транспортных средства столкнулись.

Водитель автомобиля и трое его пассажиров в результате аварии погибли. Водителя и одного из пассажиров автобуса доставили в больницу.

На месте ДТП работали следователи, криминалисты и другие специалисты правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства аварии.

Смертельное ДТП во Львовской области 26 января / Фото Национальной полиции Украины

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