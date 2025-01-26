Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

Смертельна ДТП на Львівщині

Близько 16:50 26 січня на автодорозі Київ–Чоп зіткнулися два автомобілі. Водій легковика Volkswagen рухався селом Тухолька, Стрийського району. Він виїхав на зустрічну смугу, де в цей момент їхав автобус ЗАЗ. На швидкості два транспортні засоби зіштовхнулися.

Водій автомобіля та троє його пасажирів унаслідок аварії загинули. Водія та одного з пасажирів автобуса доставили до лікарні.

На місці ДТП працювали слідчі, криміналісти та інші спеціалісти правоохоронних органів. З'ясовуються всі обставини аварії.

Смертельна ДТП на Львівщині 26 січня / Фото Національної поліції України

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