Выехал на встречную полосу: в ДТП на Харьковщине пострадало много людей
- В Харьковской области в результате столкновения легковушки и автобуса пострадали 18 человек, среди которых есть несовершеннолетний.
- Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с автобусом.
В Харьковской области произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. В результате выезда автомобиля на встречную полосу и столкновения пострадали 18 человек.
Среди травмированных есть несовершеннолетний. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
Какие детали ДТП на Харьковщине?
Как сообщили правоохранители, авария произошла в направлении города Мерефа. Водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.
В результате ДТП пострадали 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет. Среди них как пассажиры автобуса и легковушки, так и оба водителя.
Трем женщинам оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, других пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения,
– говорится в сообщении.
Последствия аварии под Харьковом / Фото Нацполиции
Полицейские добавили, что открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Какие последствия недавних ДТП?
В Белой Церкви во время катания на шине, привязанной к авто, погиб 25-летний мужчина. ДТП произошло с участием автомобиля и квадроцикла. Водителя внедорожника задержали.
Ранее в Ивано-Франковской области рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП травмировались 9 человек, еще один человек погиб.
Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Киев – Харьков. Тогда водитель маршрутки выехал на встречную полосу и врезался в две легковушки. В результате столкновения один человек погиб.