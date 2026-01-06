Выехал на встречную полосу: в ДТП на Харьковщине пострадало много людей

В Харьковской области произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. В результате выезда автомобиля на встречную полосу и столкновения пострадали 18 человек.

Среди травмированных есть несовершеннолетний. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

Какие детали ДТП на Харьковщине?

Как сообщили правоохранители, авария произошла в направлении города Мерефа. Водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП пострадали 18 человек в возрасте от 17 до 70 лет. Среди них как пассажиры автобуса и легковушки, так и оба водителя.

Трем женщинам оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, других пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения,

– говорится в сообщении.

Последствия аварии под Харьковом / Фото Нацполиции

Полицейские добавили, что открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

