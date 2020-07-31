В Олешковском районе на Херсонщине столкнулись 3 автомобиля. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка одного из них. От полученных травм она скончалась на месте.

Трагедия произошла вчера, 30 июля 2020 года, ориентировочно в 21: 00, сообщает Нацполиция области.

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► Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге возле села Левые Солонцы. Как установили правоохранители, 28-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz W124, буксируя на тросе "ВАЗ-2106", начал выполнять поворот в сторону села Левые Солонцы.

Однако водитель не обратил внимание, что навстречу следовал автомобиль "ВАЗ-2109". Из-за этого произошло столкновение Вазов. Позже еще и "ВАЗ-2109" столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

► Что известно о пассажирах

35-летняя пассажирка "ВАЗ-2106" получила несовместимые с жизнью травмы, она погибла на месте. Пострадали также пассажиры автомобиля "ВАЗ-2109":

22-летний водитель, его госпитализировали в хирургическое отделение Олешковской районной больницы;

16-летняя пассажирка, она находится в реанимационном отделении.

Один из автомобилей, которые попали в ДТП / Фото Нацполиция

► Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители

Правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Его будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти и тяжким телесным повреждениям граждан. Сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.