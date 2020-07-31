В Олешківському районі, що на Херсонщині, зіткнулися 3 автомобілі. Внаслідок ДТП загинула 35-річна пасажирка одного з них. Від отриманих травм вона померла одразу на місці.

Трагедія трапилась вчора, 30 липня 2020 року, орієнтовно о 21:00, повідомляє Нацполіція області.

Варто прочитати П'яний водій збив маму та сина і втік: рівень алкоголю перевищував норму в 9 разів – фото

► Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі неподалік села Ліві Солонці. Як встановили правоохоронці, 28-річний водій автомобіля Mercedes-Benz W124, буксируючи на тросі "ВАЗ-2106", почав виконувати поворот у бік села Ліві Солонці.

Однак водій не звернув увагу, що назустріч прямував автомобіль "ВАЗ-2109". Через це відбулось зіткнення ВАЗів. Пізніше ще й "ВАЗ-2109" зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

► Що відомо про пасажирів

35-річна пасажирка "ВАЗ-2106" отримала несумісні з життям травми, вона загинула на місці. Постраждали також пасажири автомобіля "ВАЗ-2109":

22-річний водій, його госпіталізували в хірургічне відділення Олешківської районної лікарні;

16-річна пасажирка, вона перебуває в реанімаційному відділенні.



Один з автомобілів, які потрапили у ДТП / Фото Нацполіція

► Обставини ДТП встановлюють правоохоронці

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Його судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті та тяжких тілесних ушкоджень громадянам. Наразі встановлюють всі обставини ДТП.