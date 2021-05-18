Инцидент произошел недалеко от села Веселовка. Известно, что в результате автокатастрофы погибли четыре человека.

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Новые детали смертельного ДТП

Полицейские установили, что водитель грузовика не имел права управлять им. У него не было водительского удостоверения соответствующей категории.

Зато за рулем мог бы находиться его родственник. Он во время ДТП был пассажиром транспорта и незаконно передал управление автомобиля без необходимого документа. И водителя, и пассажира привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Что известно о смертельной аварии

Смертельное ДТП произошла из-за того, что столкнулись грузовик DAF выехал на встречную полосу. Автомобиль налетел на грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и легковушку Opel Combo. Прицеп грузовика перевернулся и прижал другой транспорт.

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Спасатели локализовали пожар, после этого следователи смогли осмотреть место происшествия. Расследование продолжается.