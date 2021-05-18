Інцидент стався неподалік села Веселівка. Відомо, що внаслідок автотрощі загинуло четверо людей.

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Нові деталі смертельної ДТП

Поліцейські встановили, що водій вантажівки не мав права керувати нею. В нього не було водійського посвідчення відповідної категорії.

Натомість за кермом мав перебувати його родич. Він під час ДТП був пасажиром транспорту і незаконно передав управління автомобіля без необхідного документа. І водія, і пасажира притягнуть до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Що відомо про смертельну аварію

Смертельна ДТП відбулась через те, що вантажівка DAF виїхала на зустрічну смугу. Автомобіль налетів на вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та легковик Opel Combo. Причіп вантажівки перекинувся і притиснув інший транспорт.

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Рятувальники локалізували пожежу, після цього слідчі змогли оглянути місце події. Наразі розслідування триває.