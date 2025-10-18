Одна из крупнейших цепных аварий в истории: в Финляндии столкнулись десятки машин
- В Финляндии на дороге столкнулись 50 автомобилей из-за гололеда и тумана.
- Примерно 10 человек доставили в больницу, один человек получил серьезные травмы.
На дороге к возле города Лахти произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором было задействовано 50 автомобилей. Сильный гололед и туман создали опасную ситуацию, в результате которой машины врезались друг в друга.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MTV News. Издание пишет, что утром в субботу, 18 октября, произошла массовая автокатастрофа, которую вызвала непогода.
Смотрите также В Португалии появился первый отчет об аварии фуникулера в Лиссабоне, в которой погибли люди
Что известно о масштабном ДТП в Финляндии?
Вблизи Ренкомаки в Лахти произошли сразу две цепные аварии, в которых столкнулись около 50 транспортных средств. Водители теряли контроль над управлением из-за сильного гололеда, а туман усилил аварийную ситуацию Так один автомобиль въезжал в другой. Так через разбитые машины пришлось перекрыть обе полосы движения на несколько часов.
Другая авария произошла на кольцевой автодороге, ведущей в Тампере. Там перевернулась автоцистерна, в результате чего столкнулись 10 автомобилей. Также было несколько ДТП на перекрестках Куяла и Лийпола.
В Финляндии произошло серьезное ДТП из-за непогоды: видео
Примерно 10 человек с места происшествия доставили в больницу для обследования. Серьезные травмы получил один человек.
Погода была очень туманной, а дорога была очень скользкой даже для того, чтобы идти пешком,
– сообщили в ситуационном центре.
Кадры массового цепного ДТП на трассах в Финляндии / Фото MTV News и Yle
Очевидец происшествия Репе Суонпяя рассказал, что ехал из Хельсинки в сторону Лахти, когда произошла авария. По его словам, туман опустился на дорогу очень внезапно.
"Потом через мгновение начались глухие удары: машины сталкивались друг с другом", – рассказал мужчина.
Массовое ДТП на трассе в Финляндии: смотрите видео
ДТП за границей: последние новости
В июле на автобане A33 в Германии произошла смертельная авария с участием украинцев. Водитель одного авто резко изменил полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с другим транспортом. В результате - погиб 2-летний ребенок, другие члены семьи получили травмы.
Известный автогонщик Артур Сенковский погиб во время ралли "Ниса" в Польше. Его автомобиль врезался в дерево и загорелся.
В июне на трассе S17 в Польше произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и грузовика Renault, обоими транспортными средствами управляли украинцы. В аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса, одного из них вертолетом доставили в больницу.