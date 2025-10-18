На дороге к возле города Лахти произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором было задействовано 50 автомобилей. Сильный гололед и туман создали опасную ситуацию, в результате которой машины врезались друг в друга.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на MTV News. Издание пишет, что утром в субботу, 18 октября, произошла массовая автокатастрофа, которую вызвала непогода.

Что известно о масштабном ДТП в Финляндии?

Вблизи Ренкомаки в Лахти произошли сразу две цепные аварии, в которых столкнулись около 50 транспортных средств. Водители теряли контроль над управлением из-за сильного гололеда, а туман усилил аварийную ситуацию Так один автомобиль въезжал в другой. Так через разбитые машины пришлось перекрыть обе полосы движения на несколько часов.

Другая авария произошла на кольцевой автодороге, ведущей в Тампере. Там перевернулась автоцистерна, в результате чего столкнулись 10 автомобилей. Также было несколько ДТП на перекрестках Куяла и Лийпола.

В Финляндии произошло серьезное ДТП из-за непогоды: видео

Примерно 10 человек с места происшествия доставили в больницу для обследования. Серьезные травмы получил один человек.

Погода была очень туманной, а дорога была очень скользкой даже для того, чтобы идти пешком,

– сообщили в ситуационном центре.

Кадры массового цепного ДТП на трассах в Финляндии / Фото MTV News и Yle

Очевидец происшествия Репе Суонпяя рассказал, что ехал из Хельсинки в сторону Лахти, когда произошла авария. По его словам, туман опустился на дорогу очень внезапно.

"Потом через мгновение начались глухие удары: машины сталкивались друг с другом", – рассказал мужчина.

Массовое ДТП на трассе в Финляндии: смотрите видео

