Это стало понятно еще при осмотре места аварии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.
Что сказано в отчете об аварии?
Управление по расследованию авиационных и железнодорожных аварий в субботу опубликовало документ, в котором указано, что кабины проехали не более 6 метров, прежде чем потеряли баланс из-за оборванного соединительного троса.
Машинист пытался применить пневматический и ручной тормоза, но это не повлияло на ускорение кабины вниз по склону. После осмотра обломков на месте происшествия установили, что кабель оборвался в точке крепления к кабине.
Окончательный отчет с детальным анализом причин аварии и выводами будет обнародован позже.
Что известно об аварии фуникулера в Португалии?
- В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, а 23 получили ранения. Фуникулер Glória, известная достопримечательность Лиссабона, транспортирует до 42 человек и функционирует с 1885 года.
- Из-за инцидента в столице Португалии погиб в частности один украинец. Чиновники выразили соболезнования родным мужчины, который находился в фуникулере во время обвала.