Це стало зрозуміло ще при огляді місця аварії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

Що сказано у звіті про аварію?

Управління з розслідування авіаційних та залізничних аварій у суботу опублікувало документ, у якому зазначено, що кабіни проїхали не більше 6 метрів, перш ніж втратили баланс через обірваний з’єднувальний трос.

Машиніст намагався застосувати пневматичне та ручне гальма, але це не вплинуло на прискорення кабіни вниз схилом. Після огляду уламків на місці події встановили, що кабель обірвався в точці кріплення до кабіни.

Остаточний звіт із детальним аналізом причин аварії та висновками буде оприлюднено пізніше.

Що відомо про аварію фунікулера в Португалії?